Rick Bonadio diz ter vergonha de comemoração por funk no Grammy

O produtor Rick Bonadio disse ter "vergonha" da comemoração de brasileiros após a americana Cardi B incluir em sua apresentação no Grammy um remix do DJ carioca Pedro Sampaio para sua música WAP. A declaração foi alvo de críticas de músicos como Anitta, Valesca Popozuda, Clarice Falcão e Lexa.

Anitta trocou várias mensagens em discussão com Rick. Após o produtor dizer que "não dá para aceitar sempre a mesma batida" do funk, ela respondeu que ele "deve ter parado de pesquisar desde seu último álbum de sucesso", em referência às diversas vertentes do funk brasileiro atual.

O produtor Rick Bonadio (divulgação)

Rick Bonadio já produziu artistas de pop e rock como Mamonas Asssassinas, Rodolfo & ET, Charlie Brown Jr, NX Zero, Rouge, Br'oz e Vitor Kley. Ele também foi jurado de programas musicais de TV.

Logo após a apresentação de Cardi B no Grammy, ele escreveu: "Já exportamos bossa nova, já exportamos samba rock, Jobim, Ben Jor. Até Roberto Carlos. Mas o barulho que fizeram por causa de 15 segundos de funk na apresentação de Cardi B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa e não esse 'fica de quatro'".

A própria música de Cardi B e Megan Thee Stallion, WAP, foi alvo das críticas semelhantes de grupos conservadores americanos por causa da letra com tema sexual.

Anitta bateu boca com Rick Bonadio pelo Twitter (divulgação)

Anitta respondeu: "Tenho uma sugestão top pra você também. Escolhe um ritmo brasileiro à sua altura, faz uma música e exporta pro mundo. É 'facin'... e rápido.. e de uma hora pra outra, claro, não dá pra começar com míseros segundos no Grammy. Quando você chegar lá a gente comemora com você".

"Eu sinto a necessidade de criticar algumas situações porque vejo uma alienação generalizada. O funk precisa evoluir. Os funkeiros precisam ousar evoluir musicalmente para crescer. Não se pode fazer o mesmo sempre porque isso dá certo. Meu post anterior não teve a intenção destrutiva", disse Rick.

Anitta também escreveu: "Essa é a merda que o Rio nos manda!" ... 2021? Não! Apenas um dos milhares de comentários pejorativos dos "entendedores" de cultura na época em que a grande Bossa Nova foi lançada. Mulher dando de ombros será que já vi esse filme? Estudei, então já vi".

Depois disso, Rick citou a "mesma batida" e as letras do funk e Anitta disse que ele "deve ter parado de pesquisar".

" Mesmas letras? Aceito. Porém infelizmente cada um canta uma letra compatível com o nível educacional e cultural que lhe é oferecido. Nesse caso, pelo governo brasileiro para com suas comunidades", completou Anitta.

"Da pra aceitar sim, dá pra respeitar e dá pra você ignorar o ritmo, mas você escolheu "criticar" e "ofender". Sim eu me ofendi, eu canto funk e proibidão mas eu gero empregos, pago imposto e mantenho a comida na minha casa com letras do proibidão", disse a funkeira Valesca Popozuda.

"O funk evoluiu e cresceu tanto que estava no Grammy ontem. É preciso respeitar nosso movimento. Tenho respeito pelo seu trabalho e esperamos o mesmo respeito. O funk é cultura, é música e tá quebrando barreiras sim. Mãos dadas", escreveu Lexa.