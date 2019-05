Rick Vallen faz show em Salvador nessa sexta (17) e sábado (18)

O cantor Ricky Vallen, 41 anos, retorna a Salvador com o show O Canto do Meu Coração, em duas apresentações, sexta e sábado no Teatro ISBA. O show traz um repertório baseado em grandes sucessos da música nacional e internacional, de artistas de perfis bem distintos como Chico Buarque e Sandy e Júnior.

De Chico, por exemplo, ele interpreta Atrás da Porta. E dos irmãos paulistas, A Lenda. O roteiro passeia por outros clássicos do cancioneiro romântico como Um Dia, Um Adeus (Guilherme Arantes), Sangrando(Gonzaguinha) e Non, Je Ne Regrette Rien” (do repertório da cantora francesa Edith Piaf) .

Conhecido por sua versatilidade vocal, Ricky também apresenta canções dos seus discos, como Sei Lá, Vidro Fumê, Pra Ser Amor e Nada Demais – que fez parte da trilha sonora da novela Guerra dos Sexos.

Natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Rick ficou conhecido nacionalmente l ao vencer o concurso de calouros do Programa Raul Gil, em 2004. O cantor tem dois CD’s e um DVD gravados e foi o primeiro artista brasileiro a ser indicado em uma das quatro categorias principais do Grammy Latino Awards em 2007.

Rick Vallen

O quê: Show do cantor Rick Vallen

Quando: Sexta (17) e sábado (18), às 21h

Onde: Teatro Isba (Av. Oceânica, Ondina).

Ingressos: R$ 80| R$ 40.

Vendas: bilheteria do teatro e site www.ingressorapido.com.br.

Clube CORREIO: desconto de 49%