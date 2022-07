Ricky Martin ganha processo sobre assédio sexual após sobrinho retirar acusação

O cantor Ricky Martin anunciou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (21), que ganhou o processo sobre assédio sexual incestuoso que seu sobrinho, de 21 anos, havia feito contra ele.

O jovem, que havia conseguido uma medida protetiva contra o tio em julho deste ano, retirou a acusação.

"O acusador confirmou ao tribunal que sua decisão de arquivar o processo foi apenas dele, sem qualquer influência ou pressão externa, e o acusador confirmou que estava satisfeito, com sua representação legal na matéria... Isso nunca foi além do que um indivíduo problemático fazendo falsas alegações sem absolutamente nada para substanciar", afirmou a defesa do cantor.

"A verdade prevaleceu", escreveu Martin ao compartilhar detalhes do processo.