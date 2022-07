Rico Dalasam apresenta sucessos e inéditas em show no Pelourinho

A nova turnê do rapper paulista, Rico Dalasam, “Encontro DDGA” desembarca em Salvador chega a Salvador. O show acontece no próximo dia 06 de Agosto, um sábado, no Largo da Tieta, no Pelourinho.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla. Os ingressos são vendidos a partir de R$70 a inteira. As meias já estão esgotadas.

A turnê marca o lançamento do disco “Dolores Dala Guardião do Alívio”, lançado em 2021 pelo artista, considerado um dos principais lançamentos do rap daquele ano. Além de cantar os novos sucessos, o artista já confirmou que a apresentação na capital baiana contará com músicas inéditas da continuação deste trabalho.

"Essa turnê do DDGA começou em Novembro, com a retomada parcial dos shows e desde lá estamos trabalhando muito para levar a turnê para Salvador", disse Rico Dalasam.

O rapper afirma que muita gente se identificou com o disco e pediu o show em Salvador: "agora chegou o grande momento nessa data tão especial. Vamos fazer uma grande festa, Salvador é uma cidade que eu me identifico há muito tempo, vou bastante, sempre que posso estou por aqui", disse o artista.

Além disso, a rapper soteropolitana Cronista do Morro faz a abertura do show apresentando as suas músicas autorais de trabalho. "Estou preparando um novo show, com novo repertório para fazer aquela agonia e esquentar a pista", completou Cronista.