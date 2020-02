Rico em diversidade, última edição do Baile Tudo acontece no Pelourinho

Misturar Chiclete com Banana com Chico Buarque, Timbalada com Caetano Veloso e Novos Baianos com José Augusto. Isso é o que promete fazer o Baile Tudo, que acontece nesta sexta-feira (7), no Pelourinho.

A festa é comandada pelos cantores e compositores Vânia Abreu e Marcelo Quintanilha. Os artistas vão receber três cantoras que marcaram o Carnaval de Salvador: Gilmelândia, que fez sucesso como vocalista da Banda Beijo; Sarajane, dona do sucesso A Roda; e Marcia Short, que já foi vocalista de bandas consagradas da Axé Music, como Papa Léguas, Mel e Bandabah.

Essa temporada do Baile Tudo começou em outubro, com a proposta de se fazer encontros mensais até fevereiro, antecipando o clima de Carnaval. No repertório, os artistas vão levar ao palco sucessos das bandas queridas do público soteropolitano, sem deixar de fora clássicos da MPB.

A cantora baiana Thathi, que interpreta músicas da MPB, pop e Rock, e a drag queen Dandara, que mistura música e teatro nas suas apresentações, também vão participar da festa, contribuindo com a diversidade musical do evento.

Serviço:

O quê: Baile Tudo – com Vânia Abreu e Marcelo Quintanilha

Onde: Largo Quincas Berro D'água – Pelourinho

Quando: nesta sexta-feira (7) às 20h.

Ingressos: R$ 30. Vendas no local.