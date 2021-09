Rifa de mulheres: suspeita de liderar esquema tem prisão convertida em preventiva

A Justiça converteu de flagrante para preventiva a prisão de Raquel da Costa Nascimento, apontada como responsável pelo esquema de rifa de mulheres, em uma mansão no bairro do Itaigara, em Salvador.



A casa onde Raquel comandava o esquema foi alvo de uma operação realizada na noite de quarta-feira (1) por equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

De acordo com as investigações da Dercca, a rifa virtual oferecia além das garotas de programa, uma garrafa de uísque. O esquema era divulgado em um perfil da casa de prostituição, no Instagram. Apesar de não encontrar crianças ou adolescentes na casa, a titular de Dercca, delegada Simone Moutinho, destacou, na ocasião, a importância de coibir a prática delituosa contra as mulheres.

Defesa da acusada - Enota, a defesa da Raquel da Costa, que é feita pelos advogados Reinaldo Santana Jr. e Luiz Henrique Gesteira, mostrou surpresa com a decisão da vara de audiência de custódia. Os advogados afirmam que Raquel preenche todos os requisitos objetivos para responder o processo em liberdade.



A defesa ainda afirma que informações serão reveladas quando houver acesso a todos os elementos da acusação. Segundo a polícia, ela negociava as vítimas de exploração sexual por meio das rifas.



"Durante as investigações chegamos a um card, onde no dia 1º de setembro haveria uma rifa, cujo sorteio correria pela loteria federal, e os prêmios seriam mulheres e bebidas alcoólicas", explicou a delegada Simone Moitinho.



Confira íntegra da nota da defesa



A defesa de Raquel da Costa do Nascimento tomou como surpresa a decisão da Juíza da vara de audiência de custódia, que converteu o suposto flagrante em preventiva, pois entende que a mesma preenche todos os requisitos objetivos para responder o processo em liberdade. Sobre os fatos imputados, em momento oportuno, assim que tivermos acesso a todos os elementos da acusação, prestaremos maiores informações e esclarecimentos à sociedade.