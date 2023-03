Rifeira anuncia sorteio com os prêmios iPhone 12 e 'uma noite de amor comigo'

Uma blogueira famosa na região de Jucurutu, no interior do Rio Grande do Norte, tem chamado a atenção nas redes sociais após anunciar uma rifa bastante polêmica.

Conhecida como "Luanna Sensação", a jovem revelou, nas redes sociais, que o prêmio da rifa digital seria "uma noite de prazer" com ela, além de um iPhone 12, um dos últimos da linha da empresa Apple.

A premiação, então, passou a ser conhecida pela região de "rifa do xib*u", sendo procurado por boa parte dos moradores da cidade. Luanna também percebeu que, além da grande procura, ela notou que o número de seguidores aumentou consideravelmente.

Outra informação "bombástica" foi o local que a "noite de amor" vai acontecer. Longe do tradicional motel da cidade, Luanna vai entregar "prazer" no Motel Eros, o melhor de Caicó, município que fica próximo a Jucurutu.

"Já pensou em ter uma 'noite de prazer' com a Luanna Sensação, pois é e não vai ser no motel de Jucurutu não, será no motel Eros, o melhor motel de Caicó, tudo por minha conta", explica a blogueira. A rifa está saindo, atualmente, por R$ 0,15 centavos, ganhando vários clientes.