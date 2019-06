Sem título oficial e sem finalização, o novo álbum de Rihanna, apelidado por fãs de R9, é um dos mais esperados de 2019. Em entrevista para a revista Interview, feita pela atriz e amiga da cantora, Sarah Paulson, Rihanna falou um pouco por quê o novo álbum ainda não saiu. Também falou sobre relacionamento, família, carreira e fé.

A pressão em cima da cantora para lançar um sucessor a Anti, de 2016 e que foi um sucesso no mundo todo, é grande. Os fãs já não aguentam mais não ter músicas feitas pela cantora. Na entrevista , Rihanna explicou que a carreira é o proposito dela e que não quer que o trabalho pareça uma tarefa.



Rihanna posa para a Revista Interview (Foto: Reprodução Revista Interview)

A cantora, que divide tempo entre sua marca de roupa Fenty, a linha de maquiagem Fenty Beauty e sessões no estúdio, revelou que não tem um sono regular e que por isso tem um dia na agenda reservado só para coisas pessoais. Há dois anos ela decidiu tirar um tempo para si mesma.

“É a razão pela qual um álbum não está sendo cuspido como costumava ser. Eu costumava estar no estúdio, apenas no estúdio, por três meses seguidos, e um álbum sairia. Agora é como um carrossel. Eu faço moda um dia, lingerie no próximo, beleza no próximo, depois música no próximo. É como ter um monte de filhos e você precisa cuidar de todos eles”, conta.

Cantora sob as lentes de Pierre-Ange Carlotti (Foto: Reprodução Revista Interview)

Rihanna já revelou em outras entrevistas que o R9 vai ter sonoridade mais puxado para o reggae e afirmou para a Interview que já reservou um tempo no estúdio em julho para dar continuidade ao processo. "Não faz nenhum sentido apressar, mas eu quero que saia. Cheguei a um ponto que estou tipo, mesmo que não tenha tempo para gravar vídeos, eu vou lançar o álbum”, afirmaou.

A cantora também contou que está apaixonada, planeja casar e que quer ser mãe mais do que qualquer coisa em sua vida. Ela namora há dois anos o empresário Hassan Jameel. A entrevista completa pode ser lida no link https://www.interviewmagazine.com/music/meet-rihanna-the-shy-gal?ref=https%3A//t.co/DDWpkzK0ph

