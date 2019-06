Rihanna é a mulher da música mais rica do mundo, diz revista

Rihanna não lança um álbum novo desde 2016, quando apresentou ao mundo o disco ANTI. Mas nada de ficar parada: de lá para cá, investiu com tudo no mundo da moda, com sua marca Fenty. Criou maquiagem, lingerie e até artigos de luxo. Pois o rumo diferente da cantora deu muitos lucros.

Segundo um levantamento da Forbes - que já tinha divulgado que Jay-Z se tornou o primeiro rapper bilionário da história -, RiRi tem uma fortuna estimada em US$ 600 milhões de dólares, superando nomes como Madonna (que possui US$ 570 milhões), Celine Dion (US$ 450 milhões), e Beyoncé (US$ 400 milhões). Assim, Rihanna se tornou a mulher da música mais rica do mundo.

Ainda de acordo com a revista, a fortuna da artista tem influências de sua parceria com a LVMH, empresa com quem a cantora lançou a Fenty Beauty, sua linha muito bem sucedida de cosméticos. Em suas primeiras semanas, a marca apresentou um faturamento de US$ 100 milhões. E, só em 2018, rendeu US$ 570 milhões.

Mas os saudosos da música de RiRi podem ficar felizes: ela promete, ainda para 2019, o lançamento de um novo álbum - que será de reggae.