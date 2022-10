Rihanna é confirmada na trilha sonora do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”A diva do pop Rihanna é presença confirmada na trilha sonora do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, com duas canções inéditas. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (17) pela Hits Daily Double, revista especializada na indústria musical estadunidense. Mais detalhes sobre as canções que serão gravadas pela artista não foram revelados.

A sequência de “Pantera Negra” tem lançamento marcado para o próximo dia 11 de novembro. Após uma pausa de seis anos em sua carreira musical, Rihanna se prepara ainda para sair em turnê mundial no próximo ano.





