Rihanna estaria grávida de seu primeiro filho; veja fotos

Segundo fontes de portais internacionais, a cantora Rihanna estaria grávida de seu primeiro filho e o assunto logo se tornou um dos mais comentados do dia na internet ganhando o segundo lugar dos "assuntos do momento" no Twitter.

Os sites NewsNationUsa e MTO News confirmaram com duas fontes independentes em Barbados, país de origem da cantora, que a empresária bilionária está grávida de seu primeiro filho. Com poucas informações não se sabe se a gestação seria solo ou fruto de seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky.

"Rihanna está grávida, ela tem uma barriga enorme e está aparecendo. Estou tão animado", disse uma fonte, que viu Rihanna saindo de um jato particular no aeroporto, ao MTO News.

Uma segunda fonte teria entrado em contato com o mesmo portal e compartilhou mais informações sobre a gravidez da estrela: "Os funcionários de sua casa foram informados que não é permitido beber ou fumar. [Rihanna] está grávida e deseja trazer seu bebê para um ambiente saudável."

Evento em Barbados

Rihanna esteve em Barbados nesta segunda-feira (29) e participou de um evento onde foi homenageada pela primeira-ministra Mia Mottley. A jovem de 33 anos foi declarada heroína nacional após a transformação da nação insular em uma república.

"Em nome de uma nação grata, mas um povo ainda mais orgulhoso, apresentamos a vocês a designada para heroína nacional de Barbados, a embaixadora Robyn Rihanna Fenty", disse Mia para uma multidão que marcou presença na cerimônia na capital, Bridgetown.

Rihanna estava impecável como sempre na cerimônia, mas é inegável perceber que ela tentou esconder a região abdominal durante todo o tempo com as mãos.

Veja alguns cliques abaixo: