Rincón vê crescimento da Venezuela e projeta melhores resultados

A Venezuela até que tentou, mas não conseguiu segurar a Argentina e deixa a Copa América logo após as quartas de final da competição. Depois de terminar a primeira fase com a quinta melhor campanha geral, chegou a hora da Vinotinto dar o seu adeus.

Apesar da derrota ser dolorida, é notável o crescimento da equipe que tem alguns bons nomes como Salomón Rondón, atacante do West Brom, da Inglaterra e Soteldo, meia que joga no Santos. Capitão venezuelano, Tomás Rincón avaliou como positiva a participação do time e projeta dias melhores para sua equipe.

“A Venezuela fez uma grande Copa América, cumprimos o objetivo de fazer quatro jogos. Estamos crescendo no futebol sul-americano e precisamos continuar assim. Ano que vem tem mais Copa América e vamos continuar melhorando”, avaliou.

Rincón acredita que faltou um pouco mais de personalidade para a Venezuela nos primeiros minutos de jogo, quando a Argentina fez uma pressão enorme e conseguiu abrir o placar. Para o volante que joga Torino, da Itália, essa passividade acabou custando a classificação para as semifinais.

A Venezuela deixa a Copa América com uma vitória, dois empates e uma derrota. Foram três gols marcados e três sofridos durante seus quatro jogos na competição.