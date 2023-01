Rio de Janeiro: governador do estado e prefeito reforçam segurança

Após o ataque à sede dos três poderes em Brasília, neste domingo (08), o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), divulgaram pelas redes sociais que estão reforçando as forças de segurança do estado.



Paes, inclusive, suspendeu folgas da Guarda Municipal. "Conversei com o governador @claudiocastroRJ e uma série de medidas já estão sendo tomadas para garantir a segurança no Rio. Estamos suspendendo à partir de amanhã todas as folgas e licenças da Guarda Municipal. Seremos firmes contra qq tentativa de terrorismo no Rio!"

Castro, que é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, destacou que ordenou o reforço da segurança.

"Há pouco, designei que as Polícias Militar e Civil reforcem a segurança em prédios públicos, além de colocar mais agentes em prontidão. Reitero meu compromisso com a ordem democrática. O RJ será firme na defesa dos princípios que devem nortear uma nação e o Estado de Direito. Determinei, desde ontem, que as forças de segurança do RJ monitorem possíveis pontos e alvos de manifestações, em especial, a refinaria de Duque de Caxias e o centro do Rio de Janeiro. Reitero meu compromisso com a ordem democrática – hoje e sempre. Seremos enérgicos contra toda e qualquer manifestação que não respeite os patrimônios público e privado, e o direito de ir e vir dos cidadãos do Rio de Janeiro", afirmou.