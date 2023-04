Rio Vermelho recebe festival com cervejas artesanais, música e gastronomia

No próximo sábado (15), acontece no Rio Vermelho a primeira edição do Pilsner Pocket, um evento intimista, originado do aclamado festival de cervejas artesanais “Pilsner Fest”. O evento acontece na Casa Rosa, e promete ser uma noite repleta de sabores e diversão.



O Pilsner Pocket traz uma seleção de cervejarias artesanais produzidas na Bahia - Proa, Mindubier, Híbrida, 2 de Julho, Milésima e Plenus Beer -, que vão apresentar diferentes estilos e sabores de cervejas baianas. Além disso, o evento contará com gastronomia de rua, que vai agradar aos mais variados paladares.



A festa conta com apresentações de bandas cover que homenageiam grandes nomes do rock/pop, como Ed Sheeran, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers e Coldplay. A abertura do evento ficará por conta de Christian Horyn, que fará um emocionante tributo a Ed Sheeran durante o sunset.



Os ingressos para o festival são limitados para adquirir os bilhetes, basta procurar no Sympla.

Serviço:

Pilsner Pocket

Data: 15/04 (sábado)

Horário: 16h

Local: Casa Rosa (Rio Vermelho)

Ingressos no Sympla