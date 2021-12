Rio Vermelho recebe música e gastronomia neste fim de semana

Na segunda semana de dezembro, o Solar Music Festival apresenta como atrações o grupo Bago de Jazz na quinta-feira (9), e a parceria entre Bruna Barreto (voz e violão) e Ricardo Correia (voz e bateria) na sexta-feira (10). O evento acontece semanalmente no Restaurante Solar, Rio Vermelho, e os ingressos custam R$ 20.

“O Solar quer proporcionar uma experiência dos sentidos. O projeto faz um casamento cuidadoso entre música e gastronomia e contamos com uma curadoria para a escolha de cada artista. A grade de atrações traz excelentes músicos que fazem um som que toca a alma das pessoas”, explica Andréa Nascimento, chef executiva da casa.

O grupo Bago de Jazz é formado por Levy Maia (sax), Alan Moraes (baixo), Márcio Wesley (bateria) e Luciano Pinto (piano), o Bago de Jazz é um grupo de amigos músicos profissionais atuantes no cenário da música popular brasileira.

Influenciados pelo jazz, MPB e toda vertente da música instrumental mundial, têm um repertório autoral influenciado por diferentes matrizes como africana, europeia, americana, cubana, brasileira, entre outras, mesclando com grandes standards mundiais. Uma curiosidade: O nome Bago vem do bago da jaca, fruta que deve ser degustada bago a bago, assim como o jazz, que deve entendido como um todo pouco a pouco, ou seja," bago" por " bago".

Natural de Jequié (BA), Bruna Barreto trabalha com música desde os 16 anos de idade. Apresenta shows solo em formato acústico e acompanhada de sua banda base. No Solar, se une a Ricardo Correia (voz e bateria) para um show com vasto repertório de música nacional e canções autorais.

Teve seu talento reconhecido ao participar do programa The Voice Brasil 2 e foi premiada como melhor intérprete no Prêmio Caymmi de Todas as Músicas (2015), em edição especial de 100 anos. Participou do show da cantora Mar’tnália na Concha Acústica e cantou com Elza Soares no show de encerramento do Festival Internacional Panorama de Cinema.

SERVIÇO - Solar Music Festival | Onde: Restaurante Solar – Rua Fonte do Boi, 24 B – Rio Vermelho | Quintas e sextas-feiras de dezembro, a partir das 20h | Atrações: Quinta-feira (9) – Bago de Jazz; e

Sexta-feira (10) com Bruna Barreto (voz e violão) convidando Ricardo Correia (voz e bateria) | Quanto: Couvert artístico R$ 20 | Informações e reservas: (71) 99658-8870 / 3012-9360 – contato@restaurantesolar.com