Rio Vermelho recebe neste sábado (28) Larissa Luz, Adão Negro e Afrosinfônica

O segundo fim de semana do Festival da Primavera 2019 traz, mais uma vez, uma série de atrações espalhadas pela cidade. E o público com certeza vai comparecer amanhã ao Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, que tem shows gratuitos da Orquestra Afrosinfônica, a partir das 18h30, seguida pela cantora Larissa Luz e da banda Adão Negro.

“Já participei do festival e a grade desse ano está ótima. Adoro cantar no Rio Vermelho porque tenho uma relação com o lugar”, disse Larissa, que morou no bairro.

Com uma proposta de atrair moradores de diversas partes da cidade, apresentando uma variedade de estilos musicais, o Festival da Primavera tem a cara de Salvador, como diz o maestro da Afrosinfônica, Bira Marques: “É sempre importante a gente valorizar nossa cultura local e o festival faz isso. Ele é um fortalecimento da cultura de matrizes africanas. E esse olhar, apesar de múltiplo, se mistura à geografia da cidade e é como se formasse uma unificação de olhares”, destacou.

Maestro Bira Marques comanda orquestra há dez anos (Foto: Divulgação)

Para Larissa, o show no palco do Rio Vermelho é um espaço também para reforçar seu discurso social e político. “É uma noite de celebração, que coloca o preto em evidência. A festa aberta proporciona a quem passa ter um contato com uma cultura de artistas que tem no seu trabalho um viés político e que tratem de questões sociais”, completou a cantora, que cantará no palco as composições do seu último álbum, Trovão, lançado esse ano.

Na última terça, a artista foi contemplada com o Prêmio Bibi Ferreira de Teatro, pela interpretação da cantora Elza Soares no musical batizado com o nome da artista carioca. O prêmio, reflete Larissa, apesar de não ser imprescindível em sua carreira, é muito importante e visto por ela como um combustível para inspirar outras mulheres negras a seguir esse caminho.

“A minha relação com Elza atravessou minha carreira, desde que me dispus a assistir ela no teatro. Agora isso me coloca no cenário como atriz, e quero ser espelho para aquelas que levam “nãos” na vida e sempre estão lidando com isso”.

O show da Afrosinfônica traz no repertório canções do primeiro álbum, Conserto Branco (2015). O trabalho tem composições com participação do cantor e compositor Mateus Aleluia, que, destaca Bira Marques, é uma dos parcerios mais importantes da a orquestra.

Outras músicas que serão apresentadas fazem uma homenagem ao escritor baiano Jorge Amado (1912-2001). Bira lembra que, apesar das apresentações separadas, a união desses três shows representa bem a música da Bahia, que “todos respiram um pouquinho”, reforçando a identidade que a festa carrega.

Já o reggae da Adão Negro, grupo formado por Sérgio Nunes no vocal e guitarra, Aurelino ‘Bandido’ na bateria, Marcos Guimarães (guitarra), Valterson ‘Cabeça’ (contrabaixo) e Pablo Antônio (teclado), se apresenta no Festival da Primavera pela primeira vez. Para Serginho, a expectativa para a estreia é muito boa porque, além do clima de união se aproximar da ideia de união do reggae, a chegada da primavera “deixa tudo mais feliz”, disse.

Banda Adão Negro Formada por Sérgio Nunes, Aurelino ´Bandido´ e Marcos Guimarães (Foto: Rodrigo Magalhães/Divulgação)

O álbum Alma Leve domina o set list da apresentação e, apesar de ter chegado hoje às plataformas digitais, o público já conheceu algumas composições em outras apresentações da banda. Gravado em Brasília, Serginho lembra que as letras das músicas tiveram uma colaboração plural.

Além de compositores soteropolitanos do Alto do Santa Cruz, artistas como Ivete Sangalo, Jau, Mano Góes e Ramon Cruz também estão entre as compositores que participam do projeto. “O reggae consegue se comunicar com diversos públicos da cidade e eu acho que o Rio Vermelho ajuda nessa união, como outros bairros talvez não conseguissem”, finalizou o vocalista da Adão Negro.

Largo da Mariquita (Rio Vermelho). Neste sábaso (28), a partir das 18h30. Entrada gratuita.

Maisprogramação do Fesrival da Primavera:

- Porto Salvador Eventos: A festa no espaço que fica na Avenida da França vai receber, no sábado (28), o sertanejo do Forró do Tico, às 19h, e show do cantor Danniel Vieira, às 20h30. Estreante nos vocais, a DJ Cady se apresenta na casa a partir das 22h.

- Palco Toca Raul: A Praça da Inglaterra, no Comércio, será a casa do cantor e compositor baiano Gil Calazans, que estreia no festival no sábado (28). A apresentação do autor das canções Te Pegar de Jeito e Belisca começa às 19h.

- Teatro: Nesta sexta (27), o Espaço Cultural da Barroquinha recebe o espetáculo Travessia do Grão Profundo, às 19h. Sábado (28), às 17h, tem a montagem Das Coisas Dessa Vida. A peça Teatro La Independência será no Gregório de Mattos, às 19h.

- Feira Criativa: O evento acontece sábado (28) e domingo (29), a partir das 10h, na Praça da Inglaterra. O público poderá acompanhar, domingo (29), 16h, shows do Restgate Blue, Zuhri, Skanibais (foto), Duda Diamba e Samba do Pretinho.

