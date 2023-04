Rio Vermelho recebe stand up com Matheus Buente, Tiago Banha, Daniel Ferreira e Pedro Duarte

Reunindo quatro comediantes e um convidado surpresa em todas as noites de sábado no mês de abril, o ‘Show de Comédia’ promete arrancar muitas gargalhadas da turma que abrir as noites de sábado, neste mês de abril, no Sesi do Rio Vermelho, a partir das 20h.

O espetáculo, que tem no elenco fixo Matheus Buente, Tiago Banha, Daniel Ferreira e Pedro Duarte, todos com grande presença nas redes sociais com vídeos de comédia que viralizaram, teve estreia, no dia 1º, com casa cheia - todos os ingressos foram vendidos antecipadamente.

“Salvador tem uma cena de comédia criativa e única. O ‘Show de Comédia’ é um ponto de encontro para quem quer rir e começar bem a noite”, comenta Pedro Duarte, que é comediante e um dos produtores do show.

Cada comediante traz um estilo único de fazer rir, com histórias engraçadas, observações e piadas sobre tudo: do cotidiano, contexto social ao assunto do dia na TV e Internet.

Serviço

Show de Comédia

Quando: 8, 15, 22 e 29 de abril, às 20h.

Onde: Teatro SESI, no Rio Vermelho.

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Clique aqui para comprar.

