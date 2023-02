Rio Vermelho, Território Livre de Iemanjá

Dentre os diversos trechos do Projeto Orla, o do Rio Vermelho é, do ponto de vista urbanístico, um dos mais felizes, por haver consolidado uma importante centralidade de entretenimento e lazer.

Destaco nos seus méritos haver requalificado a praça Brig. Faria Rocha, antes um mero retorno para carros, hoje uma aprazível praça de alimentação a céu aberto, incomparavelmente mais agradável que as insossas praças dos shoppings. Integrada à Rua do Meio e articulada com a da Fonte do Boi, propiciou o espraiamento dos bares e restaurantes, valorizando um dos mais importantes points da vida noturna da cidade, além de haver formatado um estruturado percurso para pedestres.

Embora orla, o Rio Vermelho não é somente praia, nem é tanto praia. Não é essa a leitura que a cidade faz do bairro; não é como praia que as pessoas o procuram. É sobretudo como polo gastronômico e cultural – reduto de Jorge Amado e Zélia Gattai.

E o 2 de Fevereiro é seu ponto alto, momento em que toda a cidade e os visitantes convergem para os festejos de Iemanjá, capitaneados pelos pescadores, hoje uma das principais festas populares da Bahia e também exemplo do nosso sincretismo religioso.

Por que não proclamar o Rio Vermelho como “Território Livre de Iemanjá”, consolidando e valorizando a imagem dessa parte da cidade, para fortalecer a percepção que moradores e turistas já têm do lugar? Refiro-me ao triângulo contido entre a praça Tarquínio Gonzaga (ao lado do morro da Pedra da Sereia), o antigo Quartel de Amaralina e a conexão da Av. Juracy Magalhães Junior com a rua do Canal, na verdade confluência do rio Lucaia com o Camarajipe.

Hoje o bairro comporta e requer mais hotéis. Falta no entanto uma atividade comercial mais forte, para tornar-se uma centralidade urbana completa – nunca um shopping center, mas comércio de rua, que se estenda pela Oswaldo Cruz, Conselheiro Pedro Luiz e a do Canal. Também novos edifícios habitacionais, que sejam de uso misto, porque fachada ativa é indispensável no Rio Vermelho. Afinal, a mescla de usos constitui um dos paradigmas do urbanismo contemporâneo.

Outras centralidades também constituem-se em importantes áreas de entretenimento e lazer nesta metrópole turística e cultural que é Salvador, tais como os bairros da Barra e Itapuã e, no Centro Histórico, o Cruzeiro de São Francisco e o Santo Antônio Além do Carmo. Outras áreas da cidade precisam ser desenvolvidas nesse mesmo conceito: é preciso explorar o potencial da Península de Itapagipe, de Cajazeiras; do Curuzu, na Liberdade; e de Plataforma, no subúrbio ferroviário.

Como toda grande metrópole, Salvador precisa consolidar e fortalecer centralidades intraurbanas, para o que é indispensável um olhar diferenciado por parte da iniciativa privada, principalmente da indústria imobiliária, do entretenimento e do comércio.

Estas são áreas urbanisticamente sensíveis, dedicadas à vida comunitária, voltadas para o pedestre e, portanto, requerem equipamentos de pequena escala, não podendo ser agredidas pela presença dos mastodontes tão em voga, representados por shopping centers, atacadões, lojões e similares.

Aliás, válido para toda a cidade, já é hora de, tanto na iniciativa privada quanto no Poder Público, os dirigentes e projetistas se conscientizarem de que chegou ao fim a era do automóvel e é preciso pôr em questão práticas e valores que deificavam o carro em detrimento do humanos. A requalificação do Rio Vermelho é um exemplo a ser seguido.

Aliás, para completar, que tal um totem criado por Bel Borba para demarcar, no Rio Vermelho, os três vértices do Território Livre de Iemanjá?

Waldeck Ornélas é especialista em planejamento urbano-regional. Autor de “Cidades e Municípios: gestão e planejamento”.