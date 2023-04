Risco Grave Iminente é barreira para retomada total do Polo Bahia

RGI é o problema

Quem acompanha as movimentações da Petrobras para a retomada da produção no Polo Bahia Terra diz que a estatal de fato vem se empenhando para corrigir os problemas que levaram à interdição de uma das maiores áreas produtoras de petróleo na Bahia. E do outro lado, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), que decretou a paralisação da produção, também estaria tratando tudo com a maior boa vontade. O problema está numa sigla de três letrinhas: RGI, que significa Risco Grave Iminente. A expectativa nos próximos dias é que haja um aumento na capacidade de produção das 37 áreas produtoras, que hoje estão em 27%, após a liberação do Campo de Araçás. “Vai aumentar bastante, mas não chega em 100% enquanto a Petrobras não solucionar os RGI”, avalia um interlocutor que acompanha a situação.

Liberação parcial

No dia 31 de março, a Petrobras recebeu o OK da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) para a retomada de aproximadamente 27% da capacidade de produção no Polo Bahia Terra. A estatal confirmou que o processo de retomada já está em curso, com “a execução dos procedimentos operacionais para o retorno seguro da operação de poços, dutos e estações de tratamento de óleo e compressão de gás natural desse campo”.

Impacto socioeconômico

O Polo Bahia Terra é fundamental economicamente para uma série de municípios cuja população vive com baixíssima renda e baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Além disso, há um total de 3.778 trabalhadores nas atividades de Extração de Petróleo e Gás Natural e Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural na Bahia, de acordo com dados da de acordo com os dados da RAIS/CAGED (2021). A maior parte desse contingente está ligada diretamente à produção do Polo Bahia Terra. Esse montante de trabalhadores gera uma renda anual em salários da ordem de R$ 365,8 milhões.

Força do sisal

A Shell Brasil e o Senai Cimatec lançam, em Conceição do Coité (BA), no próximo dia 13 de abril, a nova fase do programa Brave (Brazilian Agave Development – Desenvolvimento da Agave no Brasil). O programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) com investimento da Shell visa explorar o potencial da Agave, planta que dá origem ao sisal, como fonte de biomassa para a produção de etanol, biogás e outros produtos. A nova etapa do Brave prevê duas frentes de atuação: os projetos BRAVE-Mec e BRAVE-Ind. O BRAVE-Mec tem como foco o desenvolvimento de soluções de mecanização para o plantio e colheita da Agave, além de desenvolver um campo experimental de testes, visando promover o cultivo e manejo de diferentes Agave, como, por exemplo, a Agave sisalana, hoje utilizada para produção de sisal, e a Agave tequilana, hoje utilizada para produção de tequila.

Cimatec Sertão

O Programa Brave é uma das primeiras iniciativas do Senai Cimatec Sertão, o novo campus do centro tecnológico, que tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias para impulsionar o avanço social, econômico e ambiental do semiárido nordestino.

Centro de Serviços

Após um crescimento de 80% em 2022, a Manserv, uma das líderes em prestação de serviços e soluções inteligentes nos setores logística, facilities e industrial, anunciou a ampliação do Centro de Serviços no Polo Industrial de Camaçari (CSCAM). Com um espaço total de 20 mil metros quadrados, a planta da empresa tem capacidade para dar suporte à demanda do centro industrial. “A ampliação do centro de serviços de Camaçari visa o melhor atendimento ao polo petroquímico e região, além de potencialmente servir a outros estados do país”, projeta Ricardo Moreira, presidente da Manserv Industrial. Com a ampliação, além do espaço físico maior e oferta de novos serviços, a Manserv passou a ter um time no local composto por mais de 90 colaboradores, reunindo especialistas em serviços de alta precisão para atender todas as etapas da manutenção e oferecer soluções para diferentes áreas da indústria.

Reciclagem

A Ardagh Metal Packaging (AMP), uma das líderes globais na produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas, com fábrica em Alagoinhas, colocou a cidade entre as 100 do Brasil onde os catadores e recicladores agora recolhem material reciclável nas ruas empurrando carroças transformadas em verdadeiras obras de arte. Oito artistas da região pintaram os equipamentos com técnica de grafite, conforme o gosto e desejo dos cooperados da Carol (Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas). A transformação das carroças foi feita em parceria com Pimp My Carroça, movimento criado no Brasil que já foi levado a 24 países sempre lutando por mais visibilidade e geração de renda de catadoras e catadores de materiais recicláveis por meio da arte, sensibilização, tecnologia, participação coletiva e mobilização social.

Segurança

De acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), no primeiro bimestre, a Bahia registrou o maior crescimento percentual do país na contratação de seguro para riscos cibernéticos: 544% na comparação com o mesmo período de 2022.

Rota Empreendedora

Mayara Marinov, mentora e estrategista de negócios, escritora e palestrante, participa da Rota da Rota Empreendedora em Salvador, no dia 15, no Edifício Boulevard Side Empresarial. Inscrições em https://pay.hotmart.com/E77228185M?off=j7u7aui8.