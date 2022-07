Rita Batista comemora estreia no ‘É de casa’: ‘a vida é mesmo um presente’

A baiana Rita Batista fez sua estreia neste sábado, 9, como apresentadora do É de Casa. A jornalista de 43 anos se junta à Talitha Morete e Thiago Oliveira no time comandado por Maria Beltrão.

A escalação para a apresentação vem depois de 2 anos atuando na reportagem dos matinais de entretenimento da Globo, o Mais Você, o Encontro e o próprio programa dos sábados. Nas redes sociais, ela comemorou a conquista:

"A boa filha à casa torna, não é assim o ditado? Pois bem, estou de volta à apresentação e ao estúdio do É de Casa, todo sábado para todo Brasil. Ao meu lado na apresentação Talitha Morete, que o país inteiro já conhece e Thiago Oliveira que deixou o campo do esporte para se juntar ao time campeão das super manhãs da Globo", iniciou.

"(...) A vida é mesmo um presente e eu estou muito feliz com essa possibilidade de estar com você, com dia e horário, num cardápio variado, recheado de ingredientes de qualidade. Entre, fique à vontade, a casa sua, há quase 19 anos, na minha carreira você é de Casa. Obrigada sempre", concluiu.