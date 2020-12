Rita Batista estreia como contratada da Rede Globo no Encontro com Fátima

A jornalista baiana Rita Batista fez sua estreia como contratada da Rede Globo na manhã desta quarta-feira (23). Rita entrou ao vivo, direto da 25 de Março, em São Paulo, no Encontro com Fátima Bernardes. O programa está sendo apresentado por Patrícia Poeta, que deu as boas-vindas à baiana e desejou sorte.

Rita deu informações sobre a movimentação no local, mostrou medidas tomadas para evitar aglomerações e aumento da contaminação, e lembrou que a pandemia não acabou.

A 25 de Março é considerada o maior centro comercial da América Latina e reúne muitos consumidores, sobretudo nos períodos de festa, como Natal. A ideia foi mostrar a movimentação em tempo real e reiterar os alertas sobre as medidas de prevenção ao coronavírus.

Foto: Reprodução/TV Globo

Além do Encontro, Rita também produzirá reportagens para os programas É de Casa e Mais Você.