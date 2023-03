Rita Batista, Marrom e André Fraga participam do ParaPraia em Salvador

O projeto ParaPraia recebeu, neste domingo (5), os seus padrinhos, os jornalistas Rita Batista e Osmar Martins Marrom e o engenheiro ambiental André Fraga, na praia de Ondina. Juntos com os banhistas com deficiência física e com mobilidade reduzida, eles participaram do banho de mar assistido pelos voluntários Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. O ParaPraia encerra temporada no próximo sábado (11/) e domingo (12), das 8 às 12 horas, com entrada gratuita e atendimento por ordem de chegada.

"O ParaPraia é um projeto encantador! Para nós, pessoas sem deficiência, ir à praia parece uma coisa tão corriqueira, as vezes não damos valor a essa orla maravilhosa, agora imagine o que é para uma pessoa com deficiência poder entrar no mar? Pessoas que, por conta da sua deficiência, muitas vezes não tiveram a oportunidade ou nunca foram à praia. Sou fã do projeto e fiquei muito feliz de ser madrinha. Eu estava com o meu filho e foi bom ele viver, participar dessa experiência, tão pequeno, aos cinco anos, e entender que o mundo deve ser verdadeiramente democrático, inclusivo e diverso”, comenta Rita Batista.

Já o jornalista Osmar Martins também ficou encantado e muito emocionado ao participar do projeto. “Temos que abraçar esse projeto que dá oportunidade as pessoas sem e com pouca mobilidade ir à praia, como todo baiano que ama o mar. É muito emocionante ver a felicidade das pessoas que estão participando e o apoio que todo mundo dá. Fiquei feliz também em ser padrinho ao lado de Rita Batista e junto com ter contribuído com muita alegria e brincadeiras com todos que estavam no mar. Esse projeto tão democrático tem que continuar e sempre ser apoiado pelas autoridades”, festeja.

"A chuva não impediu que a gente fizesse mais um dia de sucesso do ParaPraia. E com a companhia de Marrom e Rita Batista, foi melhor ainda. Fico feliz em ser convidado para apadrinhar com eles o projeto. Desde sua criação, em 2014, luto para que o evento cresça ainda e prospere ainda mais", conta André Fraga, um doa idealizadores do projeto.

Retorno

Depois de dois anos de ausência, por conta do Covid-19, o projeto está de volta com o patrocínio da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), e apoio do Salvador Shopping. Encantado com o projeto, Junior Magalhães, secretário da Sempre, comentou que o ParaPraia pode ganhar uma maior visibilidade e atrair mais pessoas com deficiência e mobilidade reduzida de outras regiões da cidade. “Temos que estudar e fazer um planejamento para estender o banho assistido para outras praias de nossa orla e prolongá-lo para outros meses do ano”.

Com o retorno do evento, as cadeiras anfíbias e acessórios flutuantes voltaram a ser utilizados em Ondina, que recebe uma infraestrutura adaptada com banheiros e pista de acessos adaptados, lounges em tendas e chuveiros. Com total segurança e conforto, os banhos são promovidos com a total assistência técnica de professores e alunos dos cursos de fisioterapia, enfermagem, educação física, medicina, psicologia e biomedicina da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.