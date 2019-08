Rita Beneditto apresenta Tecnomacumba no IC Encontro de Artes

A cantora maranhense Rita Benneditto é a atraçaõ do projeto TOCA!, que neste mês ganha uma edição especial dentro da programação da 13ª edição do IC Encontro de Artes. O show acontece nesta sexta-feira (23), às 20h, no pátio do Goethe-Institut (Corredor da Vitória). Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

A participação da cantora tem tudo a ver com o tema do evento este ano: Arte e Outras Magias. Ela apresenta o show TecnoMacumba, no qual destaca aspectos da ancestralidade e da cultura nacional através de pontos e rezas ligados às religiões de matrizes africanas, mesclados a clássicos da MPB e beats eletrônicos.

No repertório, temas de autores como Gilberto Gil e Jorge Ben Jor, em que símbolos da nossa fé são evocados, são apresentados com arranjos modernos, bem como músicas do cancioneiro popular e autorais – a mais recente delas é 7Marias, composição de Rita em parceria com Felipe Pinaud, cujo clipe, no ar desde setembro de 2018, já contabiliza mais de 600 mil visualizações.

O single é uma homenagem às pombagiras, entidades cultuadas nos terreiros de candomblé e umbanda brasileiros. "A canção é uma reverência ao sagrado feminino, à força natural e divina das mulheres em sua máxima expressão de afirmação e igualdade”, conta a artista.

Também nesta sexta-feira, o IC Encontro de Artes apresenta o espetáculo Peça Para Adultos Feita Por Crianças, no teatro do Goethe, às 19h. Dirigida por Elisa Ohtake, a montagem é composta por um elenco de cinco crianças, que atuam, dançam, mergulham em Hamlet e discutem, de forma sagaz, o transumano.

Cena da Peça Pra Adultos Feita Por Crianças (Foto: Divulgação)

Serviço: Hoje, às 20h. Goethe-Institut (Corredor da Vitória). Ingressos: R$ 20 | R$ 10. Vendas no local e no site sympla.com.