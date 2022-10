Rita Cadillac: "Me acho bonita e gostosa aos 68 anos"

Quem assistiu os programas do saudoso Chacrinha nas TVs Globo, Tupy e Bandeirantes, com certeza, lembra das chacretes que povoavam os sonhos dos rapazes. Principalmente, de Rita Cadillac. Mesmo depois de tantos anos, ela continua na ativa nas redes sociais. Com uma conta no Onlyfans, gravando uma série e, o mais importante, ainda em forma aos 68 anos, completados no último dia 13 de junho deste ano.

Mas, tem muita gente que ainda não sabe que ela, nascida Rita de Cássia Coutinho, ganhou o nome artístico inspirado em uma atriz, stripper, cantora e artista burlesca francesa de nome Rita Cadillac. Isso mesmo. A francesa nascida em 18 de maio de 1936, em Paris, com o nome de Nicole Yasterbelsky, começou na carreira artística com o nome de Rita Rella, chegando a se apresentar no famoso Follies Bergerè.

Rita Cadilac aos 68 anos - Foto: Divulgação

No ano de 1952, quando a francesa começou a trabalhar como stripper na Crazy Horse, aos 16 anos recebeu o apelido de Cadillac por causa dos seios muito chamativos e proeminentes que pareciam os “faróis de um Cadillac”, famoso carro dos anos 1950. Nesse mesmo período, ela chegou a ter um romance com um dos maiores atores do mundo: Alain Delon.

Além de atriz (participou dos filmes Soir de Paris/1954 e Jusquáu Dernier/1957), ela também se lançou como cantora e gravou a música Souvernirs, Souvernis, do cantor e compositor francês Johnny Halliday considerado o Elvis Presley francês. Ela morreu dia 04 de abril de 1995 aos 58 anos vítma de um câncer.

A atriz, cantora e stripper francesa Rita Cadillac

Ao tomar conhecimento dessa história, o Baú do Marrom entrevistou Rita Cadillac, a carioca biografada no livro Rita Cadillac Frente e Verso, fotografada para todas as revistas masculinas. “Todas as que você já ouviu falar e até as que não ouviu”, diz.

Em meio à gravação de uma série, Rita abriu espaço em sua concorrida agenda e foi super simpática. Falou de sua relação com Chacrinha, o Velho Guerreiro, sua ligação com a Bahia, seus projetos atuais e, sem pestanejar, mandou ver: "Me acho bonita e gostosa”.





Rita Cadilac aos 68 anos - Foto: Divulgação

Baú do Marrom: Rita, eu li numa matéria que o seu nome foi inspirado em uma atriz francesa. Me conte essa história. Qual foi a influência dessa atriz?

Rita Cadillac: Meu nome foi, realmente, inspirado na Rita Cadillac francesa, que, na década de 50, era considerada a rainha do striptease. E aí, como meu nome é Rita, acabei me chamando Rita Cadillac. Mas não foi ideia minha, não. Foi de um amigo meu, o Italiano Giacomo Franco. Ele que me deu o apelido e acabou batendo no ouvido do Chacrinha.

Baú do Marrom: Como foi sua relação com o Chacrinha? Ele sempre demostrou um carinho especial por você?

Rita Cadillac: A minha relação com o Chacrinha sempre foi ótima. Tinha uma relação com ele como amigo, como pai, como patrão. Era uma mistura de tudo.

Baú do Marrom: Conheço muitas pessoas em Salvador que gostam muito de você, desde os tempos do Chacrinha. Qual sua relação com a Bahia? Você vem muito aqui? Tem amigos?

Rita Cadillac: Tenho muitos amigos aí. Uma delas é a Manu Guerreiro; ela e o marido têm uma clínica de estética e eu vou muito aí. Tem um amigo meu que era do grupo Polegar ou Dominó, um dos dois, que mora aí. Então, quando posso, vou muito aí. Mas também tenho sangue baiano na minha família. E eu conheci Salvador, mesmo, com Chacrinha.

Baú do Marrom: Rita, me diz uma coisa: como está sua carreira agora? O que você tá fazendo? Eu acompanho pelo Instagram, e vejo que você não para. No momento, quais são seus projetos? Parece que você tá fazendo uma minissérie?

Rita Cadillac: Comecei a voltar a trabalhar mesmo em agosto, porque ainda tava meio temerosa com a pandemia. Então, fiquei dois anos sem trabalhar, mas estou voltando, graças a Deus. Vou gravar uma minissérie e continuo fazendo shows no Brasil inteiro, fotos para minha plataforma e trabalhando muito.

Rita Cadilac aos 68 anos - Foto: Divulgação

Baú do Marrom: Sua participação no filme Carandiru (2003), gravada na famosa Casa de Detenção, em São Paulo, foi muito comentada na época. Foi fácil ou difícil de gravar?

Rita Cadillac: Foi bem fácil gravar aquela cena no Carandiru, até porque eu era figuração. [Ela sempre era atração esperada na festa de Natal no presídio e levava os detentos à loucura. Daí, o convite para que ela fizesse uma participação no filme].

Baú do Marrom: Você sente saudade da Rita Cadillac Chacrete?

Rita Cadillac: Claro que a gente sente. Foi uma época muito boa e muito importante na minha vida. Então, a gente acaba sentindo falta, sim. Mas é uma saudade gostosa, não é aquela saudade triste. A época boa é agora, é o hoje, é o amanhã.

Baú do Marrom: Aos 68 anos, você se acha bonita e gostosa?

Rita Cadillac: Claro que a Rita Cadillac se acha bonita e gostosa. Se eu não me achar quem vai me achar, bebê?