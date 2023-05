Rita Lee consagrou-se rainha do rock após expulsão de Os Mutantes

A carreira solo de Rita Lee que a consagrou como rainha do rock brasileiro começou de forma inusitada. Ela foi surpreendida com a expulsão da banda Os Mutantes.

Ela contou sobre a situação no livro “Rita Lee: uma autobiografia”, lançado em 2016 pela Globo Livros.

"Chego ao ensaio e me deparo com um clima tenso/denso. Até que o Arnaldo quebra o gelo, toma a palavra e me comunica (...): ‘A gente resolveu que a partir de agora você está fora dos Mutantes porque nós resolvemos seguir na linha progressiva-virtuose e você não tem calibre como instrumentista.’ Em vez de me atirar de joelhos chorando e pedindo perdão por ter nascido mulher, fiz a silenciosa elegante. Me retirei da sala em clima dramático, fiz a mala, peguei Danny (sua cadelinha) e adiós. No meio da estradinha da Cantareira a caminho de São Paulo, parei no acostamento e chorei, gritei, descabelei, xinguei feito louca”, relatou.

A expulsão também estava relacionada ao fim do casamento com Arnaldo Baptista, um dos integrantes do grupo.

O primeiro álbum solo de Rita Lee foi gravado em 1970, o “Build Up”, com uma repercussão muito positiva e ainda na formação da banda. O segundo, “Hoje é o Primeiro Dia do Resto de Sua Vida”, também foi gravado com os Mutantes, em 1972, porém com a proposta de ser oficialmente o segundo álbum solo de Rita Lee.