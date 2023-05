Rita Lee deixou 400 páginas de tuítes e letras inéditas, diz filho da cantora

Um dos filhos de Rita Lee, João Lee, disse ter encontrado um cadedrno da mãe com cerca d 400 páginas de tuítes da cantora escritos à mão. A cantora deixou em sua rede social publicações bem-humoradas, que se tornaram uma marca da artista nos últimos anos.

Na saída da missa de sétimo dia da cantora, que morreu na semana passada, João disse que as pessoas ainda vão ouvir falar muito de Rita, e que a rainha do rock deixou várias letras inéditas.

"Eu tenho um caderno que deve ter umas 400 páginas cheias de tuítes inéditos dela. Aos poucos vamos divulgando isso tudo", disse João ao Jornal O Globo. Ele morou com a mãe após descobrir o diagnóstico de câncer de pulmão.

"Nunca foram publicados. E são todos escritos à mão. As pessoas vão ler como ela escreveu. Alguns têm até rasura. É como se ela estivesse aqui", afirmou João.

O filho da cantora fala em fazer filme, série, documentário e musical sobre a vida de Rita.

"A quantidade de letra que ela tem é incalculável. Eu peguei o iPad dela, onde escrevia inclusive os livros, e não consigo te dizer a quantidade de letras inéditas que tinha, talvez sejam centenas. Fora as que se perderam ao longo do tempo por conta da ditadura militar. A gente precisa sentar com calma agora e organizar isso tudo, mas tem bastante coisa. Eu acho que eu, como filho, vou ter ela presente durante todo esse tempo, e os fãs também. Tem muita coisa inédita", disse ainda.