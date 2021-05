Rita Lee é diagnosticada com tumor primário no pulmão

A equipe de Rita Lee, 73 anos, informou nesta quinta-feira (20) no perfil oficial da artista que a cantora e compositora foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo. Segundo o comunicado, ela descobriu a doença após fazer um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Rita Lee foi atendida, e voltou para casa. A cantora dará sequência ao tratamento de imuno e radioterapia nos próximos dias.

O texto da publicação, a assessoria da artista diz que: "Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo. 'Ela já se encontra em casa e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia."

Familiares, amigos e fãs comentaram a publicação mandando mensagens de apoio para a cantora de 73 anos. Beto Lee, filho mais velho de Rita, comentou no post com: "We will survive" (nós vamos sobreviver). Já João, filho do meio, falou: "Juntos e fortes".

Em 2010, Rita Lee passou por uma mastectomia, aconselhada por sua médica, por conta do histórico familiar. A mãe da cantora faleceu em decorrência de um tumor. “Minha ginecologista aconselhou a retirada das mamas, algo que não fez muita diferença, uma vez que as minhas já eram pequenas. Prefiro ficar sem peitos e tranquila a ficar com eles e paranoica”, disse Rita à revista Istoé na época.

