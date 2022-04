Rita Lee está curada do câncer, segundo seu filho Beto Lee

A cantora Rita Lee está curada do câncer, segundo o filho Beto Lee. O músico fez um post no Instagram comemorando a notícia nesta terça (12).

"A cura da minha mãe me emocionou pra caralho. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de "Jair". That’s Rita", diz Lee.

Rita foi diagnosticada com câncer no pulmão esquerdo em maio de 2021. Nesta segunda (11), a cantora postou uma foto em que aparece na parte externa da casa em que vive.

No post, Beto Lee também comemorou o retorno do cantor e baixista Branco Mello aos palcos com o Titãs. Ele também estava em tratamento de câncer reincidente na hipofaringe e passou por duas cirurgias nos últimos meses.

"E ver Branco em ação, no palco com Britto e Tony foi mágico! Um verdadeiro guerreiro, um highlander! Brancão você é foda! ❤️", termina Lee.

Diagnóstico em maio

Rita passava por exames de rotina quando descobriu um tumor primário no pulmão esquerdo. Na época, foi dito que ela faria tratamentos de imuno e radioterapia. Familiares, amigos e fãs comentaram a publicação mandando mensagens de apoio para a cantora de 73 anos.

Com histórico de câncer na família, Rita retirou as mamas em 2010, mesma cirurgia feita por Angelina Jolie três anos depois, como forma de prevenção.