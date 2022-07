Rita Lee será homenageada no Grammy Latino deste ano

A Academia Latina da Gravação anunciou que Rita Lee receberá o Prêmio de Excelência Musical durante o Grammy Latino deste ano. O prêmio faz uma homenagem ao conjunto da obra da artista brasileira.

A informação foi divulgada na noite desta segunda-feira (25), por Manuel Abud, o presidente da instituição. “Teremos a honra de celebrar a extraordinária carreira musical de Rita Lee, em novembro, durante a Semana do Grammy Latino em Las Vegas. Sua música transcende gerações e é uma inspiração para criadores de música em todo o mundo”, disse em texto para a imprensa.

Nas redes sociais, vários músicos apareceram nas redes sociais de Rita Lee para falar sobre sua relação com a cantora. Alguns deles foram Manu Gavassi, Luisa Sonza, Paula Lima, Giulia Be, Criolo e Lucas Silveira, do Fresno.

O Grammy Latino está marcado para acontecer no dia 16 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Premiação tem o objetivo de reconhecer os principais lançamentos musicais do ano.

Além de Rita Lee, outros artistas brasileiros já foram homenageados com o Prêmio de Excelência Musical. São eles: Roberto Carlos, Jorge Ben Jor, Ney Matogrosso, Djavan, Beth Carvalho e Martinho da Vila.