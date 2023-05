Rita Lee tem música nova em álbum inédito de Elza Soares 

Uma composição inédita de Rita Lee está no álbum que Elza Soares deixou gravado antes de morrer, em 2022. A música se chama Rainha Africana e foi feita por Rita e Roberto de Carvalho especialmente para a cantora carioca. Vale lembrar que essa é a terceira composição de Rita que foi gravada por Elza.

Para a trilha sonora do filme Muito Gelo e Dois Dedos D'água (2006), Elza gravou Está Tão Quieto, então inédita versão em português – escrita por Rita – de It's Oh So Quiet (1951), canção de Hans Lang e Bert Reisfeld popularizada por Björk para o álbum Post (1995).

Para a abertura da série de TV Lara com Z (2011), Elza regravou Perigosa (Rita Lee, Roberto de Carvalho e Nelson Motta, 1977), rock apresentado ao Brasil nas vozes do grupo Frenéticas.

Durante o velório da mãe, João Lee afirmou que vem muita coisa aí. "A gente tem vários projetos. Tem documentário, tem filme, tem série, tem peça, tem musical, tem a quantidade de letra que ela escreveu e nunca foi usada, quantidade de música gravada. Tem bastante coisa. Na verdade, isso estava sendo organizado tem uns quatro anos. A gente estava montando com ela um cronograma de desenvolvimento, exposição. Essas coisas vão continuar, não tem por que parar", disse o músico, que passou a morar com os pais nos últimos dois anos.