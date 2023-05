Rita Lee vira nome de parque no Rio de Janeiro

A cantora Rita Lee, que morreu no último dia 8 de maio em São Paulo aos 75 anos, recebeu uma homenagem na cidade do Rio de Janeiro. O nome da estrela do rock agora é o nome de um parque.



A informação foi divulgada pela Prefeitura do Rio, que publicou no Diário Oficial da cidade, na quarta-feira, 24, o decreto que oficializa o nome da roqueira para o boulevard olímpico, que fica localizado dentro do Parque Olímpico, na região da Barra da Tijuca, zona oeste da capital.



Com 36 mil metros quadrados, o espaço será transformado em parque público natural e as obras começaram em fevereiro deste ano, com entrega prevista para março de 2024. Ainda conforme a prefeitura, o espaço ficará em uma rota que conecta as principais áreas do espaço, como os terraços, arenas e o Live Site - ambiente construído para eventos que fica em frente à Lagoa de Jacarepaguá. O investimento previsto para a obra é de R$ 36 milhões.



O espaço já é conhecido por abrigar alguns eventos famosos, inclusive a cidade do rock do festival Rock In Rio. Serão plantadas 900 árvores e 16 mil arbustos, além de espaço para skate parque, quadras, pisos coloridos e quadras esportivas.



Em 9 de maio o prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou as redes sociais para lamentar a morte da estrela e dizer que faria uma homenagem à rainha do rock. Dias depois, em 11 de maio, ele fez o anúncio oficial de onde seria o local.