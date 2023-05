Rita Lee xingou PMs e foi presa em 'último show da carreira'

Com uma carreira marcada por lutas e polêmicas, a cantora não 'descansou' nem naquele que seria seu último show. Em 2012, quando tinha 64 anos, a artista bateu de frente com policiais e acabou a noite na delegacia durante apresentação em Aracaju, capital de Sergipe.

Rita, que morreu nesta segunda-feira (8), fora enquadrada no crime de “desacato e apologia ao crime ou ao criminoso”.

"Olha, se a polícia bater, eu vou falar para o Brasil inteiro, denuncio e processo. Isso é força brutal. Vocês não têm o direito de usar a força na ‘meninada’ que não está fazendo nada. Cadê o responsável? Eu quero falar, tenho o direito. Esse show é meu, não é de vocês. Esse show é minha despedida do palco e vocês continuam tendo que guardar as pessoas, não agredir. Seus cachorros – coitados dos cachorros. Cafajestes. Vocês estão fazendo de propósito. Eu sou do tempo da ditadura. Vocês pensam que eu tenho medo?", disse Rita, entre aplausos e gritos eufóricos da plateia.

"Vem aqui. Eu sou mulher. Tenho três filhos, uma neta, 64 anos. O que vocês vão fazer? É isso que vocês querem: chamar atenção. [...] Cadê por escrito que vocês têm que fazer isso? [...] O que é isso? Não, eu não vou esperar. Esse show é meu. As pessoas estão me esperando cantar. Não é a gracinha de vocês, seus [palavrão]. Vêm me prender. Agora vêm aqui", enfrentou Rita.

Na época, a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe soltou nota informando que Rita começou a se dirigir aos policiais faltando cerca de 40 minutos para acabar o show.

Logo após o ocorrido, Rita comentou sobre o caso em seu Twitter. “Polícia dando trabalho para mim. Quer me prender. Embasamento legal não há. Não retiro uma palavra do que disse, o show era meu!”, publicou.

Em seguida, Rita completou: “Alô ‘twittlawyers’, polícia abusiva e abusada, não sou obrigada a fazer o que me pedem: ir à delegacia agora, ou amanhã às 9h. Último show e ela vai presa? Não poderia ser mais ‘la cantante’, afff”.

Após a polêmica, no entanto, Rita desistiu de seguir com a ideia de que aquele seria o seu último show e retornou aos palcos com uma turnê para comemorar os 50 anos de carreira.