Ritchie escolhe Salvador para comemoração dos 40 anos do primeiro álbum

Era fevereiro de 1983 quando Menina Veneno explodiu nas rádios de todo o país e levou Ritchie ao posto de popstar nacional. A música tornou-se um hit e abriu caminho para o primeiro álbum solo do cantor, Voo de Coração. Neste domingo (12), Ritchie comemora os 40 anos do disco no show que faz no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira, pelo projeto Noites Culturais, que reverte parte da verba da bilheteria para as obras sociais da Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

Além do principal sucesso do álbum, o cantor relembra hits como A Vida Tem Dessas Coisas e Pelo Interfone. Desde o sucesso de Voo de Coração, Ritchie confessa que perdeu a vontade de expor o seu rosto e que cansou rápido da fama. Passou a dar preferência a projetos escolhidos a dedo numa preocupação cada vez maior com a qualidade e menos com a quantidade.

O show contará ainda com a apresentação do DJ Roger N´Roll, com repertório marcado pela forte presença da black music brasileira e internacional. Ele fará a abertura e o encerramento do evento.

Serviço: Ritchie no show Voo de Coração | domingo (12), 18h, no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira | Mesas: Setor A - R$ 200 / R$ 100 ; Setor B – R$ 160 / R$ 80; Setor C – R$ 120 / R$ 60. À venda na plataforma Sympla. O acesso ao evento só será permitido mediante apresentação do comprovante de vacinação.