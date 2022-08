Rivais opostos: Líder Mirassol e lanterna Brasil estão no caminho do Vitória

No caminho do Vitória, dois rivais com campanhas opostas na Série C do Brasileiro. O líder Mirassol e o lanterna Brasil de Pelotas são os adversários do rubro-negro na penúltima e última rodadas da fase classificatória do torneio nacional.

O Leão enfrenta o time paulista no domingo (7), às 19h, no estádio Maião, na cidade de Mirassol, em São Paulo. O jogo contra a equipe gaúcha acontecerá em 13 de agosto, às 17h, no Barradão.

Time com a melhor campanha da competição, o Mirassol garantiu antecipadamente a classificação à próxima fase. Nos três jogos que restam, contra Vitória, Botafogo-PB e Manaus, vai defender apenas o topo da tabela.

Dono de 32 pontos, tem o vice-líder Paysandu, também já com vaga garantida, na cola, com 30. Vale lembrar que o confronto da equipe paulista contra a paraibana foi adiado e é válido pela 12ª rodada.

Se vencer o Mirassol no Maião, o Vitória vai comemorar algo inédito nesta edição da Série C. Nenhum time conseguiu derrotar o representante de São Paulo no estádio. Melhor mandante da competição, o líder tem 91.7% de aproveitamento em casa. Fruto de sete triunfos e um empate.

Na rodada passada, no entanto, uma após garantir a classificação à próxima fase, perdeu para o Ypiranga-RS, por 2x1, só que como visitante, no Colosso da Lagoa, em Erechim.

Se o Mirassol exibe números de dar inveja, o Brasil de Pelotas vive o oposto. O adversário do Vitória na última rodada dessa etapa da competição somou apenas 14 pontos e tem aproveitamento geral de apenas 27.5%.

Apesar de ainda ter chances matemática de permanecer na terceira divisão, na prática, a queda à Série D é quase certa. É possível que o time gaúcho, inclusive, já enfrente o Leão com o futuro definido. De acordo com o site Chance de Gol, a probabilidade de rebaixamento é de 99.3%.

O Brasil de Pelotas vem de duas derrotas, a última delas fora de casa, por 2x1, contra o Floresta, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Foi a sexta longe do próprio domínio. O time gaúcho acumula também dois empates e não venceu nenhuma vez como visitante, por isso aparece em último lugar no ranking, com aproveitamento de apenas 8.3%. O jogo contra o Vitória será no Barradão.

Muito provavelmente, os duelos com Mirassol e Brasil de Pelotas serão bem distintos, mas o Vitória vai precisar cair pra dentro em ambos pra tentar conseguir uma vaga na próxima fase da Série C. O rubro-negro não depende apenas das próprias forças, mas vencer os dois jogos ampliará a probabilidade de classificação, apontada em apenas 12.5% neste momento pelo Chance de Gol. O Vitória está na 10ª posição, com 23 pontos, dois a menos que a Aparecidense, dona do 8º lugar. Apenas os oito primeiros colocados avançam à segunda fase.