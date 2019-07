Rival do Bahia, Grêmio vence jogo-treino contra o Criciúma

Rival do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio encarou o Criciúma nesta sexta-feira (5) em um jogo-treino. A equipe do técnico Renato Gaúcho venceu por 2x1, com gols marcados por Alisson e André. Sandro descontou para a equipe catarinense. Vale lembrar que, na segunda-feira passada, o tricolor foi derrotado por 4x1 para o São José-RS, também em um jogo-treino.

O time titular diante do Criciúma foi formado por Paulo Víctor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann (David Braz) e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Diego Tardelli (Jean Pyerre) e Pepê; Luan (André). A novidade na equipe é que o meia-atacante Luan está atuando de forma mais avançada, como homem de referência. Diego Tardelli, por sua vez, forma o trio de meias com Alisson e Pepê.

O tricolor gaúcho volta aos trabalhos neste sábado. A partida diante do Bahia será na próxima quarta-feira (10), às 19h15, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O duelo de volta será uma semana depois, no mesmo horário, na Fonte Nova.