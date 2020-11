Rival do Bahia na Sula, Unión perde dois atletas por covid-19

Adversário do Bahia nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Unión de Santa Fe, da Argentina perdeu dois jogadores para o confronto de ida, na próxima terça-feira (24), na Fonte Nova.

O goleiro Marcos Peano e zagueiro Matías Nani testaram positivo para a covid-19 e estão fora da primeira partida contra o Bahia. Os atletas foram diagnosticados com a doença no último final de semana. Eles foram isolados do restante do elenco, mas como não haverá tempo para a recuperação total, já estão vetados do jogo em Salvador.

Enquanto Marcos Peano é reserva de Sebástian Moyano, o zagueiro Matías Nani vem atuando como titular na equipe argentina.

Antes de encarar o Bahia, o Unión entra em campo nesta sexta-feira (20), quando enfrenta o Arsenal de Sarandí, fora de casa, pela Copa da Liga Argentina. O time de Santa Fe está em terceiro lugar no grupo 1, com quatro pontos e campanha quase idêntica a do Arsenal, segundo. Por isso, precisa vencer para seguir vivo no torneio.

Apesar do duelo contra o Arsenal ter caráter de decisão, a imprensa argentina aponta que o técnico Juan Azconzábal deve colocar em campo um time misto, priorizando a partida contra o Bahia.

Na segunda-feira (23), o Unión faz o último treino antes do jogo contra o Esquadrão e logo depois embarca para Salvador. O duelo da volta será no dia 1º de dezembro, no estádio 15 de Abril, em Santa Fé.