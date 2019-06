Rival do Brasil na Copa América, Bolívia empata com a Portuguesa

Adversário do Brasil na estreia da Copa América, a Bolívia empatou por 1x1 com a Portuguesa em jogo-treino realizado na tarde desta sexta-feira (7), em Cotia, CT do São Paulo, e local da preparação da equipe para o torneio continental.

Durante do duelo, o técnico Eduardo Villegas aproveitou para fazer alguns testes na equipe de olho na partida contra o Brasil, no próximo dia 14, às 21h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Os dois gols da atividade foram marcados em cobranças de pênalti. Gerley abriu o placar para o time brasileiro, enquanto Gilbert Alvarez marcou o tento para os bolivianos.

A Bolívia está treinando no Brasil desde o último dia 4. Antes de desembarcar em solo verde e amarelo, a equipe perdeu para França por 2x0, em amistoso disputado na cidade francesa de Nantes. O time boliviano tem programado também um outro jogo-treino, mas contra os reservas do São Paulo.