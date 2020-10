Rival do Vitória no último jogo, Avaí tem cinco casos de covid-19

O Avaí anunciou, nesta terça-feira (13), que detectou cinco casos de covid-19. Entre eles, os volantes Jean Martim e Leandrinho, que atuaram contra o Vitória no último sábado (10), na derrota rubro-negra por 2x1, no Barradão. Além da dupla, testaram positivo o zagueiro Eduardo Kunde, o atacante Jonathan e o auxiliar técnico Bruno Gonçalo.

Segundo o Avaí, os cinco estão em isolamento e seguirão monitorados pelo departamento médico do clube. Os exames foram realizados visando a partida contra o CSA, nesta terça, às 19h15, na Ressacada, pela 16ª rodada da Série B. Os nomes dos infectados foram confirmados em nota oficial.

Jean foi titular contra o Vitória, enquanto Leandrinho entrou no segundo tempo da partida. Os dois, assim como Kunde, estavam na relação do duelo contra o clube alagoano. Já Jonathan se recupera de cirurgia no joelho.

O Avaí acumula quatro triunfos nos últimos cinco jogos da Série B. Após ganhar do rubro-negro em Salvador, chegou aos 22 pontos e, atualmente, aparece na 7ª, a quatro pontos do G4.