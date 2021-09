Rivaldo diz que não iria a churrasco de Galvão Bueno: 'Prefiro ficar em casa'

Pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, o ex-jogador Rivaldo causou polêmica ao falar sobre a relação entre ele e o narrador Galvão Bueno, da Rede Globo.

Durante entrevista ao Canal 21, no YouTube, o ex-jogador foi perguntado se participaria de churrasco na casa do narrador, caso fosse convidado, e respondeu que não.

"Não tenho nada contra o Galvão. Já o vi várias vezes, ele fala muito bem de mim. Já estive com ele em Orlando, mas [se ele me chamasse para um churrasco], eu ia preferir ficar em casa", disse Rivaldo.

Essa não é a primeira vez que o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira revela ter algum tipo de mágoa de Galvão. Em 2014, após a derrota do Brasil para a Holanda, na decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo, o narrador listou alguns ídolos do time brasileiro e não citou Rivaldo.

O ex-meia então foi às redes sociais dizer que não precisava do reconhecimento de Galvão Bueno.

"Não preciso do seu reconhecimento Galvão Bueno. O povo brasileiro e o mundo sabem da minha importância para a história da seleção brasileira e do futebol mundial. Nunca precisei puxar saco de ninguém da mídia. Fiz meu papel, e muito bem feito. E você Galvão sabe muito bem o porquê estou falando isso", escreveu Rivaldo na época.