RMS: carreta carregada de combustível pega fogo e gera engarrafamento na BR-324

Uma carreta carregada de combustível pegou fogo, na tarde desta quinta-feira (04), no KM 568, da BR-324, em trecho do município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a ViaBahia, concessionária responsável pelo trecho, devido ao risco de explosão, a rodovia está interditada nos dois sentidos. Equipes da concessionária estão no local, acompanhadas pelo Corpo de Bombeiros e demais órgãos competentes, atuando para combater do incêndio.

No momento, a ocorrência está gerando um engarrafamento de veículos de 2km. Como alternativa, a ViaBahia orienta os motoristas a pegarem o acesso ao município de São Sebastião do Passé, contornando até o munícipio de Santo Amaro para retornar à BR-324.