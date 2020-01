RMS: Passageira é morta em ataque a ônibus que ia para show de Unha Pintada

(Foto: Reprodução)

Um ônibus que saiu de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, e levava um grupo de 50 pessoas para um show do cantor Unha Pintada, em Madre de Deus, foi alvejado por tiros por volta das 19h de ontem quando passava pela BR-110, próximo ao bairro Patrício Dórea. O caso foi uma tentativa de assalto, de acordo com a Polícia Civil. O motorista não parou e os criminosos atiraram no veículo.

Segundo boletim da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Adriana da Silva de Carvalho, de 34 anos, não resistiu aos disparos e acabou morrendo.

Ainda de acordo com a SSP-BA, outras quatro pessoas foram atingidas por disparos. São elas o motorista do ônibus, Wilson Santana Barretto, 36, Maria Célia Pereira, 47, Adailton Santos de Souza, 37, e uma adolescente de 16 anos, que é filha do motorista e de Adriana.

Baleado na boca, o motorista do ônibus ainda dirigiu até o hospital Ouro Negro, em Candeias, em busca de socorro. A unidade de saúde afirmou não poder divulgar o estado de saúde e nem o número de pessoas que deram entrada. Mas, de acordo com a Polícia Militar, tanto Wilson quanto Adailton foram transferidos para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, e permanecem internados. Já a adolescente e Maria Célia já receberam alta.

O grupo saiu do bairro de Urbis 4, em São Sebastião, para curtir o festival de música Madre Music. Era comum o grupo de vizinhos fazer esse caminho em um ônibus para a festa, que acontece todo o verão. Segundo a TV Bahia, testemunhas contaram que os bandidos surpreenderam o motorista saindo de uma área de matagal.

O corpo de Adriana foi levado ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), em Salvador, e já foi liberado. O enterro deve acontecer ainda hoje em São Sebastião do Passé. Além da adolescente baleada, Adriana ainda deixa outras duas filhas, de 9 e 13 anos.

O caso foi registrado na delegacia de São Sebastião do Passé que, em contato com o CORREIO, confirmou o ocorrido. A PM fez rondas na região, mas ninguém foi encontrado.

A Polícia Civil diz que o Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) apoiar a investigação do caso pela delegacia local. Testemunhas estão sendo ouvidas e as equipes estão trabalhando para resolver o caso, diz nota.