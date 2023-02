RMS registra a maior inflação de janeiro em sete anos

O ano de 2023 começou com aumento da inflação na Região Metropolitana de Salvador. Enquanto em dezembro de 2023 o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,39%, em janeiro deste ano o percentual fechou em 1,09%, segundo cálculo realizado pelo IBGE. O índice é o mais alto para um janeiro em sete anos, desde 2016, quando havia chegado a 1,69%.

Comparado com outras regiões, o índice aparece como o maior do país. No Brasil como um todo, a inflação de janeiro ficou em 0,53%, com discretas deflações registradas na Região Metropolitana de Curitiba (-0,05%) e no município de São Luís (-0,01%).

Com esse resultado, nos 12 meses encerrados em janeiro, a inflação na Região Metropolitana de Salvador acumula alta de 6,53%. Começa em 2023 acima dos 6,29% registrados no ano de 2022 e é a segunda mais elevada do país, abaixo apenas do índice da RM São Paulo (6,67%). Nacionalmente, o IPCA tem aumento acumulado de 5,77% nos 12 meses encerrados em janeiro.

Energia elétrica puxa aumento

O aumento da inflação de janeiro na Região Metropolitana de Salvador foi resultado de altas em oito dos nove grupos de produtos e serviços que compõem o IPCA. A maior delas foi a energia elétrica, com um aumento de 8,07%, seguido da gasolina, com 6,34% de crescimento.

A energia elétrica foi o item que mais puxou a inflação de janeiro para cima por causa do ICMS, que retornou ao patamar de 27% a partir do dia 1º. Em seguida vieram a gasolina e o etanol (13,69%), ambos no grupo transportes.

Entre os alimentos, a principal pressão inflacionária veio das frutas (4,70%),

sobretudo a banana-prata (8,70%). O custo da alimentação consumida fora de casa também cresceu 0,93%, puxada pela cerveja (4,01%) e pelas refeições como almoço e jantar (0,61%).

Apenas o grupo artigos de residência, um dos que têm menos peso nas despesas das famílias na RMS, mostrou deflação de -0,39%, com influência mais forte dos móveis, com menos 1,47%, sobretudo aqueles para quartos, que sofreram uma queda de 3,50%.

Alguns itens que fecharam o ano de 2022

com fortes altas, apresentaram deflação em janeiro - o que foi importante para segurar um pouco o IPCA. Foi o caso do perfume (-6,05%), do condomínio (-2,99%), da cebola (-12,76%), e do gás de botijão (-2,21%).

Crescimento do INPC

Em janeiro, a Região Metropolitana de Salvador também registrou o maior Índice

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do país: 0,95%. O INPC mede a

inflação das famílias com menores rendimentos. Ele acelerou frente a dezembro, quando havia ficado em 0,58%, e foi quase o dobro do verificado nacionalmente (0,46%).

Também foi o mais alto INPC para um mês de janeiro, na RM Salvador, em sete

anos, desde 2016 (quando havia chegado a 2,07%).