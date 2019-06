Robert Pattinson é oficialmente confirmado como novo Batman

Robert Pattinson é oficialmente o novo Batman, de acordo com a revista Variety. A Warner Bros divulgou que fechou acordo com o ator da saga Crepúsculo para interpretar o Morcego.

O novo filme será intitulado The Batman e está programado para estrear no dia 25 de junho de 2021. Ele focará em um Bruce Wayne mais jovem do que nos longas anteriores.

As primeiras informações de que Pattinson substituiria Ben Affleck começaram no início do mês e surpreenderam fãs. Petições foram abertas na internet para impedir a contratação do ator.

"Não cometam o erro Batfleck de novo. Pelo amor de tudo o que é sagrado, pare de destruir o Universo DC", diz a descrição da petição. Até às 10h50 desta sexta-feira, 17, 188 pessoas haviam assinado o documento online.

O termo "Batfleck" faz referência ao ator Ben Affleck, que viveu o herói em Batman vs Superman: A Origem da Justiça, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça. Por muito tempo, ele foi cotado para repetir o papel em The Batman, mas em janeiro acabou deixando o projeto.

Outra petição, feita na mesma plataforma da anterior, conseguiu 45 assinaturas. Nela, o autor diz que colocar Robert Pattinson no papel de Batman é uma "completa brincadeira". "Este seria o pior elenco para o cavaleiro das trevas", completou.

Um terceiro abaixo assinado pede que o ator Armie Hammer seja o Batman. "Escolher Robert Pattinson ou qualquer outra pessoa além de Armie Hammer neste momento seria uma piada", diz a descrição do pedido, que teve 24 assinantes.