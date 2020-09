Robert Pattinson está com covid-19 e gravações de Batman são interrompidas

O ator Robert Pattinson, 34 anos, testou positivo para a covid-19. As informações são da revista americana Vanity Fair. De acordo com a revista, as filmagens de Batman foram interrompidas novamente, poucos dias após o retorno das gravações nos estúdios fora de Londres.

A Warner Bros não comentou sobre a saúde de nenhum ator individualmente, e enviou um comunicado para a revista apenas confirmando que "um membro da produção de Batman testou positivo para a covid-19". "Está isolado de acordo com os protocolos estabelecidos. As filmagens estão temporariamente pausadas”, diz a nota. A Vanity Fair confirmou que ele é o ator doente através de fontes próximas ao ator. Procurado, Pattinson ainda não comentou o assunto.

A produção foi pausada em março, junto com a maioria dos outros trabalhos da indústria do entretenimento, quando o bloqueio de quarentena ocorreu pela primeira vez.

Após a pausa inicial de Batman, o diretor Matt Reeves disse ao Deadline que tinha gravado apenas 25% do projeto.

Dito isso, ele entregou um trailer com um monte de cenas no DC FanDome recentemente para o lançamento em outubro de 2021. Alegadamente, Reeves precisa de mais três meses de filmagens em Batman.

Reeves confirmou no evento virtual DC FanDome que sua nova versão do Cavaleiro das Trevas ocorre durante o segundo ano do Batman no ciclo dos quadrinhos, e mostrará o Charada, o Pinguim e a Mulher-Gato no início de suas origens, antes de serem totalmente percebidos como vilões icônicos.

Batman, com Robert Pattinson, está programado para estrear nos cinemas em outubro de 2021.