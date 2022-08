Roberta Miranda revela romance com travesti e preconceito da família: "impiedosos"

Sempre reservada com a vida pessoal, Roberta Miranda resolveu abrir o seu coração e a sua casa para conversar sobre tudo o que se passou na carreira e sobre romances escondidos, que sempre foram tabu entre os fãs curiosos.

A artista conversou com o jornalista Leo Dias, do site Metrópoles e explicou que, quando sua mãe morreu, ela fez um juramento, mas que precisa quebrar porque há vários tabus e preconceitos envolvidos.

"Eu tenho um juramento no leito de minha mãe, e é algo que eu preciso quebrar. É um assunto que me pega muito. Pais e irmãos foram impiedosos comigo, então eu não sabia por onde correr e o que fazer. Não sei se meu negócio é menino, menina, travesti", contou em entrevista publicada nesta quarta-feira (17).

A famosa detalhou como foi a relação com a travesti: "Namorei até uma travesti, era uma maravilha. Eu tinha o completo: metade mulher e metade homem. A gente se apaixonou, mas eu era muito neném". O fim do namoro ocorreu por causa de brigas constantes com a mãe.

Trissexual

Roberta, ainda na conversa, contou que não se identifica completamente com a bissexualidade, e sim, com trissexualidade, que é quando uma pessoa sente atração por três ou mais gêneros.

"É... bissexualidade. Brinco dizendo que eu sou trissexual. Quem come de tudo não passa vontade. Foi uma experiência linda [o namoro com a travesti]. Minha mãe nunca me viu com mulheres, e ela também não entendia. Os meninos que eu namorava eram recebidos dessa forma muito rude e eles se afastavam", disse.