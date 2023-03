Roberto Carlos anuncia disco em espanhol e diz que está namorando

O cantor e compositor Roberto Carlos anunciou nesta sexta-feira, 3, que planeja lançar um disco em espanhol: "Vou entrar em estúdio", disse, durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 3, no navio MSC Fantasia, que estava ancorado em Búzios, na Região dos Lagos fluminense.

Prestes a completar 82 anos (em 19 de abril), Roberto está realizando a 17ª edição do cruzeiro Emoções em Alto Mar, em que é a principal estrela de um passeio marítimo pelo litoral brasileiro com milhares de fãs - outros artistas, como o cantor Mumuzinho e o ator Eri Johnson, são outras atrações do evento. O cruzeiro havia sido realizado pela última vez em fevereiro de 2020 - as edições de 2021 e 2022 foram canceladas em função da pandemia de covid-19.

Alegre e bem disposto, o Rei recebeu a imprensa no mesmo teatro em que, horas mais tarde, faria um show. Previsto para as 17h, a entrevista coletiva só começou às 18h40, em função de atraso no transporte dos jornalistas até o navio. Roberto pediu desculpas e atribuiu o problema a manobras feitas pela embarcação.

Ao falar de música, ele disse que tem quatro músicas gravadas e está decidindo se vai lançá-las juntas ou de forma separada. "São uma versão e três canções, que estão prontinhas", afirmou, sem deixar claro se elas já fariam parte do disco em espanhol. Roberto disse ainda que está compondo bastante, "inspirado pelo amor".

Questionado se está namorando, ele respondeu positivamente: "Estou, mas não vou dizer quem", disse, causando suspiros na plateia feminina (a coletiva foi acompanhada por passageiras e passageiros do navio).

Roberto Carlos não quis comentar as razões que causaram o rompimento da parceria dele com o empresário Dody Sirena, que era responsável pela carreira do músico havia 30 anos. O rompimento foi anunciado em janeiro passado. Roberto restringiu-se a dizer que ainda não decidiu se vai contratar outro empresário. "Não tem nada definido", afirmou.

O cantor exaltou seu parceiro Erasmo Carlos e a jornalista Glória Maria, que morreram recentemente, e comentou mais uma vez o episódio em que mandou um fã "calar a boca", durante um show no Rio de Janeiro, em 13 de julho passado. "Eu estava cantando Como é grande o meu amor por você e o cara não parava de gritar, não deixava eu me concentrar e cantar com sentimento". Roberto disse ter se desculpado depois: "Dei até uma rosa pra ele", afirmou.