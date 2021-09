Roberto Carlos publica vídeo após morte de Dudu Braga: ‘Grande ídolo na minha vida’

Após a morte de Dudu Braga nesta quarta-feira (8), vítima de um câncer no peritônio, aos 52 anos, o cantor Roberto Carlos fez duas publicações em sua conta no Instagram em homenagem ao filho.

Na primeira delas, assinada por sua equipe, é exibido um vídeo com diversas fotos de Dudu em várias épocas de sua vida, sozinho ou ao lado do pai, inclusive com uma imagem antiga do Rei segurando Dudu no colo quando nasceu.

O vídeo de 30 segundos tem como trilha a introdução da música Todos Estão Surdos, de Roberto. “Dudu, você para nós é inesquecível e insubstituível. Até breve!”, diz a legenda assinada por Equipe RC.

Na postagem seguinte, legendada apenas com um emoji de coração azul, vemos um vídeo de anos atrás, de uma reportagem do programa Vídeo Show, da TV Globo, na qual Roberto responde à então repórter Ana Furtado se ele tem algum ídolo.

Roberto reflete por alguns segundos e responde, bastante emocionado:

“Eu tenho um grande ídolo na minha vida: meu filho. O Dudu é fantástico. Ele é o máximo”.

Durante a resposta de Roberto, é feita uma inserção de um vídeo de Dudu comentando sobre o pai: “Eu vou falar o que ele sempre fala pra mim. Que Deus proteja e te abençoe. Te amo muito, paizão”.

Enterro sem Roberto Carlos

O corpo do baterista, produtor musical, radialista e palestrante Roberto Carlos Braga 2º, mais conhecido como Dudu Braga, foi velado e enterrado nesta quinta (9), em São Paulo, em cerimônia que reuniu amigos e familiares.

Segundo a revista Quem, o padre Antônio Maria celebrou uma missa durante o velório, que foi realizado no espaço Funeral Home, na Bela Vista, região central da capital. O enterro aconteceu no cemitério Araçá.

A assessoria do cantor Roberto Carlos informou que ele esteve no velório do filho, mas preferiu não ir ao cemitério porque não sabia se teria aglomeração. “Ele pensou muito, como está preocupado com a nova variante delta [da Covid] e por ele já ter se exposto muito indo no hospital., preferiu não ir ao cemitério."

Morte de Dudu Braga

Ele lutava desde setembro do ano passado contra um câncer no peritônio (membrana que envolve a parede abdominal). Esse é o terceiro diagnóstico da doença de Dudu, que venceu duas batalhas contra o câncer de pâncreas em 2019.

Dudu Braga deixa a esposa Valeska Braga, com quem era casado há 17 anos, e Laura, a filha de 5 anos do casal.