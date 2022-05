O cantor e compositor Roberto Carlos volta à Bahia para grande show em Praia do Forte. A apresentação será realizada no dia 9 de junho, no resort Iberostar, dentro do Projeto Emoções. O evento acontecerá entre os dias 8 e 12 de junho, em homenagem ao Dia dos Namorados. “Corre que ainda dá tempo, temos algumas unidades esperando por você”, diz postagem publicada na conta oficial do artista.

O show de Roberto, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, está previsto para começar às 22h. Antes, às 17h, ele receberá a imprensa para uma coletiva seguida de jantar.

Considerado um dos artistas mais queridos e bem sucedidos da história do nosso país, Roberto possui mais de 60 anos de carreira que lhe renderam o título de Rei a Roberto Carlos.