Roberto Jefferson é levado para o presídio de Bangu 8, no Rio

O ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, preso na manhã desta sexta-feira (13), em sua casa em Levy Gasparian, no interior do Estado do Rio, foi levado no final da tarde para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu (zona oeste do Rio).

Ele ficará detido nesse presídio, reservado aos presos com curso superior completo, onde também estão o ex-governador do Rio Sérgio Cabral e o ex-vereador Jairo de Souza Santos, o doutor Jairinho.



O ex-deputado, preso por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes dentro do inquérito que investiga as milícias digitais, foi detido pela Polícia Federal e conduzido de Levy Gasparian até o Instituto Médico-Legal (IML) do Rio, onde fez exame de corpo de delito, e depois levado à sede da Superintendência da Polícia Federal no Rio, na praça Mauá. Dali saiu logo depois das 15h30 para o presídio de Benfica, onde foi submetido a uma triagem e em seguida levado para Bangu 8.