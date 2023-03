Roberto Kalil: Em 1 mês ou 15 dias, Lula tem condição de viajar

O cardiologista Roberto Kalil, médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse há pouco que o quadro de saúde do mandatário é bom e que Lula teria condições de fazer qualquer viagem dentro de um prazo de 15 dias a um mês. O presidente foi diagnosticado na quarta-feira, 22, com um quadro de pneumonia leve, que o levou a cancelar uma viagem à China.



"O estado geral é bom e ele deve retornar às atividades dele durante a semana", disse Kalil, em entrevista à CNN Brasil. "Ele volta à vida normal dele, claro, com uma precaução inicial depois de um quadro de pneumonia, nos próximos dias. Se você me perguntar, daqui a um mês ou daqui a 15 dias teria condição, evidentemente, de fazer qualquer viagem."



De acordo com o médico, não há empecilhos para que Lula mantenha normalmente a sua agenda esta semana. Kalil relatou ainda que a decisão de adiar a viagem devido ao diagnóstico de pneumonia partiu do próprio presidente, que ficou preocupado com o risco de transmitir o vírus causador da doença. "Partiu do próprio presidente, além da recomendação médica, a atitude de cancelar essa viagem", disse.